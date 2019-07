Emergenza rifiuti Roma, appello della Raggi: "Fate la differenziata"

"Chiedo a tutti i cittadini di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché solo in questo modo possiamo iniziare ad abbassare e ad abbattere la quota dell'indifferenziato che è la frazione in assoluto che ci crea più problemi". E' l'appello lanciato ai romani dal sindaco Virginia Raggi al termine del vertice al ministero dell'Ambiente. "Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti", ha aggiunto.