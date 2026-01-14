Dossieraggi, Pasquale Striano e le "zone grigie" di impunità create dai superiori: la relazione della Commissione antimafia

Stando alla Commissione antimafia, questa continua attività illecita all'interno delle banche dati sarebbe stata favorita da mancanze su più livelli. In primo luogo, l'assenza di un sistema di alert efficaci per segnalare l'accesso del personale a banche dati sensibili. L'unica verifica, quando era presente, era quella dell'orario di accesso. Vi è poi una evidente mancanza - se non qualcosa di più - da parte dei superiori di Striano. Da Antonio Laudati al responsabile del Gruppo Sos, il magistrato Giovanni Russo, che ha "consentito l'opacità" con "responsabilità piena senza aree grigie". Fino all'ormai ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, attualmente vicepresidente della stessa Commissione che ha redatto la relazione. De Raho avrebbe giocato un ruolo da "protagonista", avendo di suo pugno "adottato o controfirmato provvedimenti" pur essendo "pienamente consapevole delle prassi irregolari in uso nel suo ufficio". All'attuale procuratore in carica dal 2022, Giovanni Melillo, vengono al contrario riconosciute "lungimiranza" e una buona dose di "rigore metodologico" per aver chiuso le falle che avevano reso il Gruppo Sos una "zona franca". Un risultato ottenuto in pochi giorni.