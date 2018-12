Donna travolta e uccisa da un'auto in centro a Roma

Una donna di 73 anni è morta investita da un'auto in centro a Roma, in zona Aventino. La vittima è deceduta sul colpo. Al volante della macchina un uomo di 76 anni portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Il veicolo è stato sequestrato. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire se la 73enne, che sembra sia stata travolta sulle strisce, stesse attraversando con il rosso.