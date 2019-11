Cucchi, processo depistaggio: giudice si astiene, "sono un ex carabiniere"

Processo sui depistaggi per il caso di Stefano Cucchi aperto e subito rinviato per una astensione del giudice. In apertura dell'udienza il giudice, Federico Bonagalvagno, ha spiegato di essere un ex carabiniere attualmente in congedo. Nella vicenda sono sotto accusa 8 rappresentanti dell'Arma. Intanto il ministero della Giustizia ha presentato istanza di costituzione di parte civile.