Covid, zona rossa in provincia di Frosinone per variante inglese

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l'ordinanza per istituire una zona rossa nel Comune di Torrice, in provincia di Frosinone, a causa della forte incidenza della variante inglese del Covid. La disposizione entra in vigore dalle 01:00 del 24 febbraio. In Lombardia zona rossa prorogata di altri 15 giorni nei Comuni di Viggiù, Bollate, Castrezzato e Mede.