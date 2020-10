Covid, un positivo nell'Ufficio di Gabinetto di Virginia Raggi

E' stato registrato un caso di positività al Covid-19 nell'Ufficio di Gabinetto del sindaco di Roma, Virginia Raggi. E' scattato il protocollo che prevede il tracciamento dei contatti e i tamponi per accertare eventuali contagi. La prima cittadina ha già eseguito il test in un ospedale pubblico e ora è in autoisolamento fino all'esito. Raggi, si precisa dal Campidoglio, "continuerà a esercitare le sue funzioni istituzionali".