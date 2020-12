Covid, positivo l'elemosiniere del Papa: ricoverato al Gemelli

ansa

L'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, è risultato positivo al coronavirus e attualmente è ricoverato in osservazione al Policlinico Gemelli per un'iniziale polmonite da Covid-19. Dopo la scoperta del contagio dell'elemosiniere pontificio, tra le personalità della Santa Sede più vicine a papa Francesco, Oltretevere si sta procedendo alle verifiche necessarie tra quanti sono entrati in contatto con Krajewski negli ultimi giorni.