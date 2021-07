Covid, nel Lazio variante Delta dal 3,4% al 34,9% in un mese

Ansa

L'ultimo studio dell'Istituto Spallanzani "mostra come in un mese vi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione di variante Delta sul territorio regionale passando dal 3,4% del 18 maggio al 34,9% di oggi". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il 74,5 % dei casi con variante Delta risulta non vaccinato e tale proporzione raggiunge il 94% se si aggiungono anche i parzialmente vaccinati con una sola dose.