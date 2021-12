Covid, Lazio: verso obbligo mascherine all'aperto anche in zona bianca

Ansa

La Regione Lazio sta valutando un'ordinanza per imporre l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca. Il provvedimento dovrebbe essere varato la prossima settimana, forse già lunedì, e comunque prima di Natale. La misura allo studio è studiata per contenere i contagi che con la variante Omicron stanno salendo in tutta Italia. Il Lazio per Natale resterà in zona bianca ma rischia la gialla per la fine dell'anno.