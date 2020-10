Covid, Lazio: verso coprifuoco dalle 24 alle 5 e Dad al 50% per superiori

Italy Photo Press

Dovrebbe essere siglata già in serata un'ordinanza della Regione Lazio che prevede il coprifuoco da mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50% per le superiori (ad esclusione del primo anno) e al 75% per le università, eccetto per le matricole e attività di laboratorio. Il blocco notturno entrerebbe in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la Dad da lunedì. Il provvedimento dovrebbe essere valido per un mese.