Covid, l'appello dell'Asl di Latina ai cittadini dell'Est Europa: "Vaccinatevi"

La Asl di Latina ha fatto un appello alla vaccinazione a tutti i cittadini provenienti dall'Europa dell'Est, in particolare nel distretto di Aprilia dove c'è l'obbligo di mascherine all'aperto per alcuni focolai. La copertura vaccinale, secondo quanto riferito dall'assessorato regionale alla Sanità, è molto bassa soprattutto per quanto riguarda i cittadini provenienti dalla Romania: appena il 44% su una platea di oltre 17mila residenti.