Covid, hub nazionale vaccini in sito militare Pratica di Mare

Ansa

Sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare l'hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-covid, che il governo italiano sta approntando. Lo annuncia il Commissario Straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri. Si tratta di un hub intermodale militare, di ampie dimensioni, ottimale per la successiva distribuzione dei vaccini, in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettività stradale.