Covid, folla in centro a Roma: chiuso tratto di via del Corso

Folla in centro a Roma per lo shopping natalizio. Scattata la chiusura momentanea al traffico pedonale di via del Corso all'altezza di Largo Goldoni per far defluire le persone. Chiuse anche le stazioni Spagna e Flaminio della metro. Folla anche per le strade del centro di Milano, in particolare in piazza del Duomo e nelle vie dello shopping, per gli acquisti natalizi nell'ultimo fine settimana di libera circolazione prima delle chiusure.