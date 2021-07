Covid, Farmacie Roma: assalto per il Green pass, non siamo stamperie

"Ormai stampiamo Green pass all'impazzata. Alcune persone vengono con tessere sanitarie di tutta la famiglia e chiedono anche più copie. Ci siamo ridotti a copisteria, pur non essendolo". E' la denuncia di Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma, a pochi giorni dall'introduzione dell'obbligo della certificazione verde per diverse attività. "Tutto questo - ha aggiunto - ha un costo sia in termini economici sia di tempo".