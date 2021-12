Covid, D'Amato: ora il governo introduca obbligo vaccinale

Ansa

"Il governo deve introdurre l'obbligo vaccinale". Nel Lazio, ad esempio, "ci sono ancora 400mila persone non vaccinate". Lo dice l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato al Messaggero. "Potranno sembrare poche rispetto a una popolazione di quasi 6 milioni. Ma in termini assoluti e' un numero altissimo che mette a rischio gli altri abitanti. Ormai l'unico modo per sradicare questo zoccolo duro è l'obbligo vaccinale".