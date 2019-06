Corpo di donna bruciato a Roma: "Fatta sparire per incassare la pensione"

Potrebbe essere quello di un'anziana il corpo carbonizzato trovato il 3 giugno tra un cumulo di rifiuti bruciati a Trigoria, frazione di Roma. E il sospetto degli investigatori è che non si tratti di un omicidio: la donna (non ancora identificata) sarebbe infatti morta per un tumore al cervello, e un parente potrebbe aver cercato di far sparire il corpo per continuare a incassare la pensione dell'anziana.