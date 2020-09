Coronavirus, tutti i viaggi di Papa Francesco rinviati al 2022

Manca ancora l'ufficialità, ma tutti i viaggi e le visite di Papa Francesco sono stati rinviati al 2022 in attesa del vaccino. Il Pontefice intanto lavora da Casa Santa Marta, dove incontra varie persone e, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe dedicando alla stesura di una nuova enciclica dedicata alla fratellanza universale. Il suo ultimo viaggio, in Italia, è stato a Bari il 23 febbraio.

L’ultimo viaggio in Italia, ricorda Repubblica è stato a Bari, il 23 febbraio, mentre l’ultimo viaggio internazionale ha avuto luogo in Thailandia e Giappone dal 19 al 26 novembre 2019. Il 31 maggio scorso era previsto un viaggio a Malta, ma è stato annullato. E anche per i prossimi mesi, sicuramente per tutto il 2020 ma con ogni probabilità anche per il 2021, non è prevista alcuna uscita internazionale.

Il doppio appuntamento dedicato a famiglie e a giovani, a Roma nel 2021 e a Lisbona nel 2022, è stato rinviato al 2022 e al 2023, Covid permettendo. Se non si troverà in tempi brevi un vaccino, a novembre 2021 saranno due anni che Francesco non esce dai confini internazionali. Una pausa così lunga era accaduta soltanto fra il pontificato di Paolo VI e di Giovanni Paolo.