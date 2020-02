Coronavirus, Spallanzani: "Italiani sono in ottime condizioni"

"I due giovani italiani attualmente ricoverati sono entrambi in ottime condizioni di salute e di umore". E' quanto emerge dall'ultimo bollettino medico dell'ospedale Spallanzani di Roma, in merito alle condizioni del ricercatore italiano contagiato dal coronavirus e di Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre e risultato negativo ai due test effettuati nell'istituto per le malattie infettive.