Coronavirus, Spallanzani: "Donna da Cecchignola negativa al test"

Il test sul coronavirus effettuato presso l'ospedale Spallanzani sulla donna proveniente dalla Cecchignola è risultato negativo al 2019-nCoV. Lo ha comunicato la direzione sanitaria dell`Istituto nazionale malattie infettive di Roma. La donna, una dei 56 italiani rimpatriati da Wuhan, era stata trasferita in via precauzionale all'ospedale della Capitale e posta in quarantena.