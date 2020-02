Coronavirus, nuovo paziente in osservazione allo Spallanzani di Roma

Un cittadino straniero è stato trasportato nella tarda serata di domenica all'ospedale Spallanzani di Roma "in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione ". Lo riferisce lo stesso istituto, precisando che il paziente è stato sottoposto al test del coronavirus e si è in attesa dei risultati. In tutto sono venti le persone ancora sotto osservazione presso lo Spallanzani: tra loro anche la coppia cinese trovata positiva al virus.

Sotto osservazione 20 persone - Il bollettino medico diffuso dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani conferma che, considerando l'ultimo cittadino straniero arrivato domenica sera, sono 20 le persone ricoverate e tenute sotto osservazione. "Le loro condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure", ha fatto sapere l'Istituto. Sono stati inoltre "dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus. Tra questi ci sono l'uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese residente a Frosinone".

La coppia di cinesi in condizioni stazionarie - Le condizioni generali della coppia di coniugi cinesi, risultati i primi casi di coronavirus in Italia e risultata positiva al test, sono "stazionarie: entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale", ha reso noto lo Spallanzani.

Firmata l'ordinanza per lo stato d'emergenza - Intanto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza per l'emergenza coronavirus. Il provvedimento, oltre alla nomina dello stesso commissario, contiene i primi stanziamenti e le prime misure per attuare quando deciso in sede di Comitato Operativo.