Coronavirus, Niccolò termina la quarantena: "Felice di riabbracciare i miei genitori"

"I miei genitori stanno arrivando a Roma. Sono felice, non vedo l'ora di riabbracciarli". Ha parlato così ai medici dello Spallanzani di Roma Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina ma negativo ai test per il coronavirus e poi posto in isolamento in ospedale. In giornata è previsto l'arrivo dei genitori del ragazzo e sabato le dimissioni al termine delle due settimane di isolamento.