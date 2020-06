Coronavirus, nello stabilimento italiano che produce il vaccino: "La prima fiale potrebbe arrivare a settembre"

Nel polo farmaceutico di Anagni si lavora per far in modo che il vaccino per il coronavirus, realizzato a Pomezia e sperimentato a Oxford, sia in produzione già dopo l'estate.

Le telecamere di "Quarto Grado" sono entrate nello stabilimento della Catalent: "La prima fiala potrà uscire da qui non prima di settembre - spiega Barbara Sambuco, General Manager dell'azienda - noi saremo pronti sicuramente per agosto ma credo che tra settembre e ottobre credo che sarà il momento in cui vedremo uscire da qui la prima fiala di vaccino".

"Il nostro compito è quello di farci trovare pronti - dice il presidente di Catalent Europa, Mario Gargiulo - per far in modo che questo vaccino arrivi il più presto possibile e al più grande numero di persone possibile".