Coronavirus, nel Lazio Rt sale a 1,3: possibile passaggio a zona rossa

Ansa

"Nel Lazio il valore Rt è a 1,3, la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1,25". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, aggiungendo che però "i tassi di occupazione dei posti letto sono entro la soglia di allerta". Per il Lazio, ad oggi in zona gialla, sarebbe la prima volta in fascia rossa, escludendo le restrizioni nazionali di Natale e Capodanno.