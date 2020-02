Coronavirus, donna in quarantena portata allo Spallanzani

Una donna è stata trasferita in via precauzionale all'ospedale Spallanzani di Roma. Si tratta di uno dei 56 rimpatriati da Wuhan e in quarantena alla Cecchignola. "Sebbene negativa al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV - fa sapere il ministero della Salute - è stata trasferita, a titolo precauzionale, all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive per ulteriori accertamenti".