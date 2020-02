Coronavirus, dimessi dallo Spallanzani i venti turisti cinesi

Sono stati dimessi dall'ospedale Spallanzani di Roma i 20 turisti cinesi (tra cui 5 minorenni) che facevano parte della comitiva della coppia risultata positiva al coronavirus. Dopo essere stati in quarantena per 14 giorni ed essere sempre risultati negativi ai test, hanno finalmente ricevuto l'autorizzazione a lasciare la struttura e a tornare in Cina. Mercoledì sera, per salutarli, in ospedale era stata organizzata una festicciola.