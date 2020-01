Coronavirus, bus con turisti cinesi scortato in ospedale a Roma

Un pullman con a bordo turisti cinesi è stato scortato dalla polizia all'ospedale Spallanzani di Roma per i controlli sul coronavirus. Gli stranieri avrebbero lo stesso tour operator del cittadino cinese soccorso mercoledì in un albergo del centro della città. E' stata inoltre sigillata la stanza dell'albergo romano in cui negli ultimi giorni aveva soggiornato la coppia di cinesi ricoverata per sospetto contagio.