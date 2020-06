Coronavirus, a Roma un intero palazzo occupato messo in quarantena

Si teme un nuovo focolaio di coronavirus a Roma, dopo quello alla clinica San Raffaele Pisana. Si registrano infatti nove nuovi casi positivi riferibili al cluster di un palazzo occupato, in cui vivono un centinaio di persone, in zona Garbatella. Lo rende noto la Asl Roma 2 sulla pagina Facebook "Salute Lazio", comunicando che i positivi sono stati "tutti trasferiti presso altre strutture dedicate". L'intero edificio è stato messo in quarantena.