Coronavirus, 9 pazienti ricoverati a Roma di cui 4 in attesa esiti test

Secondo l'ultimo bollettino dello Spallanzani di Roma sui casi di coronavirus, "9 pazienti sono tuttora ricoverati". Di questi "2 sono casi confermati (la coppia cinese in terapia intensiva), 4 sono pazienti sottoposti a test in attesa di risultato, 3 sono pazienti risultati negativi al test ma che rimangono ricoverati per altri motivi clinici". Ci sono inoltre 35 italiani sulla nave da crociera Diamond, in quarantena al largo del Giappone.