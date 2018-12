Consip, pm chiede rinvio giudizio per ex ministro Lotti e altri sei

Nei confronti di Lotti i pm contestano il reato di favoreggiamento così come per Saltalamacchia e Vannoni. Per Del Sette il reato ipotizzato è quello di rivelazione del segreto d'ufficio, a Russo il reato di millantato credito. Scafarto rischia il processo per l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio, falso e depistaggio. Quest'ultima fattispecie è contestata a Sessa. Nei confronti di Tiziano Renzi la procura, nell'ambito della chiusura dell'indagine il 29 ottobre, ha sollecitato l'archiviazione.