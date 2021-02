Congo, in serata ritorno salme in Italia: mercoledì autopsia

Afp

E' atteso in serata all'aeroporto di Ciampino il volo speciale che riporterà in Italia le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo nella zona di Nord Kivu, a 15 chilometri da Goma. Secondo quanto si è appreso, mercoledì saranno effettuate al Policlinico Agostino Gemelli le autopsie. Gli inquirenti procedono per il reato di sequestro con finalità di terrorismo.