Clochard morti di freddo a Roma, la Raggi valuta obbligo di ricovero

Per evitare che, con le rigide temperature invernali, i clochard romani possano morire di freddo come è successo negli ultimi giorni, il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, sta studiando la possibilità di obbligarli ad accettare l'accoglienza al chiuso. Il primo cittadino ha chiesto all'avvocatura capitolina e agli altri uffici competenti un approfondimento sul tema, in merito anche al trasporto coatto nei rifugi.