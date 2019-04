Clima, Greta Thunberg ai ragazzi di Roma: "Nostra lotta durerà anni"

"E' un onore per me essere qui con voi. Dovreste essere molto orgogliosi di voi". Con queste parole Greta Thunberg, la 16enne svedese diventata il simbolo mondiale della lotta al cambiamento climatico, ha iniziato il suo discorso ai giovani che affollano piazza del Popolo a Roma. "Fra 11 anni - ha aggiunto Greta - assisteremo ad un breakdown del clima irreversible. Dovremo continuare a lottare, ci vorranno non settimane o mesi, ma anni".