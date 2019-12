Chiusura scuole per maltempo, Raggi: vita umana vale più delle polemiche 

Dopo le polemiche per la chiusura delle scuole a Roma per l'allerta maltempo, arriva la risposta di Virginia Raggi. "Amministrare significa avere il coraggio di prendere anche decisioni impopolari - ha scritto la sindaca su Fb -, come chiudere le scuole quando c'è il rischio di una burrasca di vento che mette a repentaglio la sicurezza degli studenti. La vita umana vale più delle polemiche di qualche aspirante politico".