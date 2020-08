Centrale nucleare di Latina, al via demolizione edificio con reattore

Sono iniziate le attività di demolizione dell'edificio che contiene il reattore della centrale nucleare di Latina, a Borgo Sabotino. Il maxi piano prevede lo smantellamento di circa 600 blocchi in calcestruzzo armato. L'operazione, da circa 280 milioni di euro, prevede l'abbassamento della struttura da 53 a 38 metri. In sette anni cambierà lo skyline di quella che fu la prima centrale ad essere realizzata in Italia e che rimase in esercizio dal '63 all'87.