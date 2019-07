Cc ucciso, dirigente Usa incontra uno degli americani arrestati

Un dirigente americano ha incontrato brevemente Finnegan Elder Lee, uno dei due giovani americani arrestati per l'omicidio a Roma del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Lo ha riferito la sua famiglia, spiegando che Finnegan era giunto a Roma nell'ambito di un viaggio in solitaria in Europa. I genitori hanno inoltre ricordato che loro figlio "non ha precedenti penali o disciplinari in nessuna scuola frequentata".