Cc ucciso a Roma, trovato un coltello nella stanza d'hotel degli americani | Gip convalida il fermo

Coltello e abiti sporchi di sangue sono stati trovati nella stanza dell'albergo di Roma, dove alloggiavano Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth , i due americani fermati per la morte di Mario Cerciello Rega . Il gip ha convalidato il fermo dei due per tentata estorsione e omicidio aggravato in concorso . Hanno confessato: l'autore materiale dell'omicidio è Finnegan. "Non pensavo fosse un militare", ha detto.

La confessione e lo scambio di accuse - "Non pensavo fosse un carabiniere, avevo paura di essere nuovamente ingannato". E' quanto ha affermato agli inquirenti Elder Finnegan Lee, il 19enne che ha confessato di essere l'autore materiale dell'omicidio del vice brigadiere Rega. Lee Elder avrebbe dunque negato che il carabiniere si sia qualificato o comunque "si sarebbe nascosto dietro la propria difficoltà di comprendere la lingua italiana". L'altro statunitense, invece, ha ammesso che il militare si era qualificato. I due si accusano a vicenda riguardo l'occultamento dell'arma del delitto.



L'accoltellatore fa uso di psicofarmaci - Dall'inchiesta è emerso che Finnegan Lee fa uso di psicofarmaci. Nella stanza di albergo dove alloggiava, gli inquirenti hanno rinvenuto un flacone di Xanax, un potente ansiolitico. Chi indaga non esclude che i due statunitensi avessero assunto alcolici prima di incontrare i due carabinieri in borghese la notte tra il 25 e 26 luglio.



Morte causata da un'emorragia - L'autopsia ha rivelato che la causa della morte di Rega è stata una forte emorragia, provocata dalle otto coltellate inferte dal giovane americano.



La ricostruzione - I due ragazzi statunitensi fermati avrebbero sottratto uno zaino a un cittadino italiano, che dopo aver telefonato al suo cellulare è stato minacciato dai due: la restituzione sarebbe stata possibile solo dietro il pagamento di 100 euro e di un grammo di cocaina. E' la ricostruzione resa nota dai carabinieri che indagano sulla vicenda.



Successivamente, i militari contattati dalla vittima, che aveva denunciato l'accaduto, si sono presentati all'appuntamento per bloccare i responsabili che, nonostante i carabinieri si fossero qualificati come appartenenti all'Arma, non avrebbero esitato a ingaggiare una colluttazione culminata con le coltellate che hanno ucciso il vice brigadiere.



Il collega di Rega non ha avuto neanche il tempo di sparare - Secondo gli inquirenti si è trattato di una aggressione rapidissima, tanto che il collega che era con Rega non ha avuto il tempo di sparare e le pattuglie dislocate in zona di intervenire.



La vittima del furto aveva parlato di due africani - Sarebbe stato l'uomo vittima del furto a segnalare che gli autori erano due nordafricani. Anche il collega di Rega lo avrebbe confermato perché aveva avuto una colluttazione con li ragazzo californiano moro, che indossava una felpa con il cappuccio che non lasciava vedere bene il volto.



Intanto le autorità americane hanno annunciato che forniranno assistenza ai due connazionali accusati dell'omicidio. Il Dipartimento di Stato "è al corrente della situazione e offrirà l'assistenza appropriata", come avviene in tutti i casi simili di americani fermati all'estero. Washington può infatti aiutare a contattare avvocati che parlino inglese e le famiglie, assicurare che sia fornita l'appropriata assistenza medica e offrire indicazioni generali sui locali sistemi giudiziari.