Cassonetti in fiamme a Roma, ancora roghi rifiuti

Ancora cassonetti in fiamme a Roma, dove da giorni va a rilento la raccolta dei rifiuti e in vari quartieri ci sono bidoni stracolmi. Due i roghi che si sono verificati a poca distanza in zona Portuense. Due cassonetti sono andati a fuoco in via Gandiglio e altri due in via del Colli Portuensi danneggiando lievemente un'auto in sosta. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Eur che indagano.