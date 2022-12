Caso Omerovic, agente sotto accusa al gip: non l'ho picchiato né legato

Secondo quanto riferito dai legali difensori Eugenio Pini e Remo Pannain, Pellegrini ha negato qualsiasi forma di violenza respingendo le contestazioni che gli vengono mosse. L'agente ha riferito che gran parte delle dichiarazioni fatte da Fabrizio Ferrari non corrispondono alla verità.

"Mai tirato schiaffi"

"Ha fermamente negato tutte le azioni che gli sono state contestate, cioè di non aver mai tirato schiaffi o urlato contro Hasib - spiega Pannain - e anche dopo le domande poste a chiarimento delle sue dichiarazioni ha precisato una cosa ovvia e logica: 'Se io lo dovevo legare il ragazzo non avrei usato il fil di ferro, ma lo avrei ammanettato'". Oltre a Pellegrini il gip ha ascoltato anche gli altri due agenti indagati e per i quali l'accusa è di falso.