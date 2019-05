Caso Cucchi, il pg chiede la prescrizione del reato per cinque medici

Per la Procura generale il processo ai cinque medici imputati per la morte di Stefano Cucchi deve concludersi con una prescrizione del reato di omicidio colposo. Lo ha dichiarato il pg Mario Remus nella requisitoria per il processo a carico del primario dell'Ospedale Pertini di Roma, Aldo Fierro, e dei dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo. "E' una sconfitta della giustizia", ha commentato Remus.

"Nel corso del processo sono emersi tutti gli elementi che indicano la sciatteria e la negligenza che imperversava all'ospedale". Prima indicazione è che nella cartella clinica del paziente "non si diceva mai quanto beveva, era un paziente trascurato, o forse si voleva nascondere qualcosa".



Insomma "è vero, forse Cucchi era un paziente difficile, ma perché aveva anche delle recriminazioni per come la giustizia lo stava trattando, visto che era incensurato".



Per Cucchi comunque "non si scriveva mai quanti liquidi assumesse il paziente, tanto che a un certo punto dopo diversi giorni un infermiere si è accorto che qualcosa non andava e ha chiesto di controllare se Cucchi bevesse e quanto bevesse, ma era ormai troppo tardi". Stefano morì il 22 ottobre del 2009. Prossima udienza davanti ai giudici d'appello, per l'intervento dei difensori e la possibile sentenza il 3 luglio.