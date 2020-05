CasaPound, Raggi chiede sgombero di due occupazioni abusive a Roma

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha inviato due lettere, al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e a quello dell'Economia Roberto Gualtieri, chiedendo lo sgombero di due occupazioni abusive di CasaPound. Si tratta della "storica" sede di via Napoleone III, nel cuore del quartiere Esquilino, e di un complesso edilizio di Ostia, in via delle Baleniere. Quest'ultima è gestita da un'associazione spalleggiata da CasaPound Italia.