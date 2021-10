Casa Bianca: Biden a Roma per il G20 e prima udienza da Papa Francesco

Afp

Joe Biden, secondo presidente americano di fede cattolica, avrà un'udienza con Papa Francesco il 29 ottobre, nella quale "discuteranno insieme gli sforzi basati sul rispetto per la dignità umana fondamentale, compresa la fine della pandemia, la crisi climatica e gli impegni per i poveri". Lo ha annunciato la Casa Bianca. Biden sarà a Roma per il G20 a presidenza italiana il 30 e 31 ottobre.