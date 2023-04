Carne sintetica, come si produce e in quali tempi: il modello israeliano

Come si produce la carne sintetica secondo il modello isrealiano? E in quali tempi? Le telecamere di "Controcorrente" sono andate nei laboratori del Dipartimento di biologia dell'Università Tor Vergata di Roma dove si sperimenta questa tipologia detta anche "carne culturale". "Parlare di rischi mi fa sorridere perché qual è il rischio di mangiare un frutto o un ortaggio coltivato in serra?" si domanda il professor Cesare Gargioli.

Leggi Anche Stop a mangimi e alimenti sintetici, il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge

In Isreale le bistecche prodotte in laboratorio si possono ordinare direttamente dal ristorante previa la firma di una liberatoria per eventuali rischi. La fettina di carne viene generata tramite stampante 3D dove è possibile modificare la marmorizzazione e il valore dei grassi esterni. "La carne prodotta in laboratorio non prevede il sacrificio dell'animale perché si preleva solo un piccolo pezzo di tessuto", spiega Gargioli. E sui tempi di maturazione aggiunge: "Le cellule isolate crescono in apposite piastre per 3-4 settimane, dopo di che si stampano e servono altri 20 giorni per il differenziamento quindi in un paio di mesi è possibile ottenere la fettina di carne culturale".