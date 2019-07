Carabiniere ucciso, Conte: "E' una profonda ferita per lo Stato"

Anche il premier Giuseppe Conte ha commentato l'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega. "La sua morte è una profonda ferita per lo Stato. Faremo il massimo per assicurare i responsabili alla giustizia" ha scritto in un Tweet. L'Arma dei carabinieri invece, in un post su Facebook, ha ricostruito l'accaduto, chiudendo con "il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110mila carabinieri. Il più vivo cordoglio ai suoi cari"