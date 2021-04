Caporalato a Latina, extracomunitari sfruttati in agricoltura: sette arresti

ansa

Sette persone sono state arrestate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento di extracomunitari in agricoltura, estorsioni e uso di fitofarmaci non autorizzati per le coltivazioni in serra. L'operazione ha coinvolto una cinquantina di carabinieri dei Nas di Latina ed è stata effettuata tra Terracina (Latina) e la provincia di Venezia.