Camorra, appalti per cimitero Ferentino nel Frusinate: 5 arresti

I carabinieri della Compagnia di Tivoli, tra la provincia di Roma e Frosinone, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della locale Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l'arresto di cinque soggetti, responsabili, a vario titolo, di estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore di Tivoli. Nel mirino la gestione di appalti per lavori in un cimitero.