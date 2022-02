Autobus in fiamme a Roma su via Casilina, nessun ferito

Un autobus che stava per entrare in servizio è andato a fuoco a Roma mentre percorreva la via Casilina.

Nell'incendio, che si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento in breve tempo le fiamme. Il bus, fa sapere l'Atac, era in servizio dal 2004.