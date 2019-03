Autobus finisce fuori strada vicino a Roma, tre feriti

Un autobus di linea Cotral è finito fuori strada a Grottaferrata, in provincia di Roma. Le persone ferite sarebbero tre, tra cui l'autista e una donna portati in ospedale, ma non i gravi condizioni. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Frascati e della stazione di Grottaferrata.