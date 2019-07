Autista bus picchia immigrato, pm indaga per lesioni

La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'aggressione da parte di un autista de Cotral ai danni di passeggero immigrato avvenuta lunedì. L'uomo era stato preso a calci, pugni e insultato perché non voleva scendere dal mezzo che risultava fuori servizio. Il reato ipotizzato è quello di lesioni. In un video si vede l'uomo che tra insulti e bestemmie prende l'immigrato e lo scaraventa a calci fuori dal bus.