Attacco hacker Lazio, nessuna conseguenza dopo la scadenza ultimatum

Ansa

Non c'è stata nessuna conseguenza dopo lo scadere dell'ultimatum, avvenuto venerdì sera alle 23, in relazione all'attacco hacker al Centro elaborazione dati della Regione Lazio. La pagina di rivendicazione, che avrebbe fatto scattare il countdown, non è più raggiungibile secondo quanto si apprende da fonti inquirenti. Il rischio era legato alla possibilità che alcuni dati carpiti dai pirati telematici finissero nel dark web.