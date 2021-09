Appalti Miur, imprenditore arrestato a Roma per corruzione

ansa

Un manager è stato arrestato a Roma per corruzione. L'uomo è risultato essere a.d. di 3 società e di una fondazione, tutte operanti nel settore della formazione, che nel periodo 2018-2021 hanno ricevuto circa 23 milioni di euro per appalti del Miur. Nelle indagini sono stati individuati bonifici e spese di varia natura nei confronti di un ex capo dipartimento del ministero dell'Istruzione. Oltre al manager, due persone sono finite ai domiciliari.